إنشاء مستشفى الأورام الجديد بطنطا بتكلفة مليار و62 مليون جنيه.. يُفتتح قريبا

يشهد مستشفى الأورام الجديد بطنطا، العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء منه في اسرع وقت ممكن ودخوله الخدمة وتوفير الخدمة الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام، وذلك لنحو 20 مليون شخص من سكان محافظات وسط الدلتا.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن القطاع الصحي داخل محافظة الغربية يشهد تطورا كبيرا من أجل توفير الخدمة الصحية للمواطنين، وهذا القطاع الطبي يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وذلك في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

زيادة الخدمة في أقل وقت

وأشار لـ«الوطن» أن القطاع الصحي داخل محافظة الغربية يشهد إنشاء عدد من المستشفيات، ومنها مستشفى الأورام الجديد بمنطقة سبرباي، ليكون بديلا لمركز أو معهد أورام طنطا المتواجد بجوار مستشفى طنطا الجامعي، وجاء بناء مستشفى الأورام الجديد بطنطا بهدف زيادة عدد الأسرة وتوفير خدمات طبية جديدة ما يساعد على انتهاء الانتظار وتوفير العلاج بأقل وقت ممكن للمواطنين.

تفاصيل المستشفى الجديد

وأوضح أن المستشفى الجديد بتكلفة مليار جنيه و62 مليون جنيه وعلى مساحة 6.5 آلاف متر، وبطاقة استيعابية 266 سريرا، و10 غرف عمليات، و20 عيادة، بجانب قسم علاج كيمياوي، لافتا إلى أنه يتابع بشكل يومي أعمال تنفيذ المشروع مشددا على ضرورة انتهاء أعمال الإنشاءات في الوقت المحدد.