طرق التخلص من حشرة «بق الفراش».. لا يجدي معها المبيدات الحشرية

يعاني كثيرون من بق الفراش، وهو حشرة صغيرة تلدغ جسم الإنسان وتكمن خطورتها في أنها قادرة على التكاثر بشكل كبير ومكافحتها صعبة، حيث تتكيف مع السموم والمبيدات الحشرية، وتتسرب خلسة إلى الحقائب والملابس والفراش.

وينتشر بق الفراش في جميع أنحاء العالم، وقد يسبب أزمة في فرنسا، وتوجد سلالات من بق الفراش في أمريكا وأستراليا وألمانيا لها قدرة كبيرة على المقاومة.

أماكن اختفاء بق الفراش

وتسبب لدغات البق احمرار الجلد، ودخول واحدة من أنثي البق المنزل كفيلة بأن تجعله مليئا بالبق، حيث تحمل ما يصل إلى 300 حشرة بق صغيرة بحسب الوكالة الألمانية «دويتش فيله».

ويختفي بق الفراش خلف حواف السجاد أو الخزانات أو أخشاب الأثاث، ولا يراه الإنسان إلا بعد أن يلدغه، لكن يمكن معرفته من خلال أثر برازه الأسود على الأخشاب والمفروشات، لذا ينصح بفحص أسرة المنزل والفنادق قبل النوم.

كيفية مكافحة مكافحة بق الفراش بالمبيدات والخيمية الحرارية

ووذكرت وكالة dw الألمانية، أنه عندما ينتشر البق في المنزل، يٌنصح باللجوء لمتخصص في مكافحة الحشرات، حيث يعرفون مكان اختبائه، ومع ذلك يمكن اتباع الخطوات التالية للقضاء عليه:

- قلب الغرفة رأسا على عقب، والبحث داخل كل شيء مفتوح، وخلف إطارات الصور، والستائر والمصابيح وفي الشقوق وتحت السرير.

- يمكن مكافحة البق بمواد كيمائية خاصة عبر رشها في جميع أماكن اختباءها.

- نظرا لتكيف البق مع المبيدات الحشرية، يعتمد خبراء المكافحة على استخدام الحرارة، حيث لا يستطيع البق العيش تحت درجات حرارة تتجاوز 55 مئوية.

- من التقنيات الجديدة المستخدمة «الخيمة الحرارية» التي توضع فيها الحقيبة أو الوسائد وأغطية الفراش بسهولة، ومهو ما يمكن من التخلص من الحشرات.

- نفض الحقيبة والملابس في حوض الاستحمام وغسلها بدرجة حرارة 60 مئوية بعد نهاية كل رحلة خارج المنزل.

طرق التخلص من بق الفراش

وذكر موقع «الطبي» المتخصص أن النظافة من أهم طرق التخلص من بق الفراش، ويمكن اتباع بعض النصائح لعلاج حشرة:

- تغطية أكبر قدر ممكن من الجسم أثناء النوم.

- تنظيف الفراش والملابس والسرير بشكل منتظم والمراتب والأثاث بالمكنسة الكهربائية والبخار.

- غسل الملاءات والستائر والملابس في الغسالة، واستخدام الماء الساخن أكثر من 120 درجة فهرنهايت، أو 49 درجة مئوية لمدة 90 دقيقة أو أكثر، بالإضافة إلى استخدام المجفف.

- وضع الأشياء التي لا يمكن غسلها في أكياس بلاستيكية، وتخزينها لعدة أيام عند 17 درجة مئوية تحت الصفر، أو لعدة أشهر في درجات حرارة الأكثر دفئاً.

- اختيار الأثاث بعناية من مواد لا تحتوي على شقوق، وكذلك المنسوجات ذات الجودة العالية من النسج.

- تدمير الأثاث وكل ما هو مصاب بالحرق في الحالات الشديدة أو المستمرة.

- قتل الحشرة نفسها والبحث عن الشقوق وفحصها بالمصباح اليدوي، وقتل بق الفراش أو التقاطها بشريط لاصق، ثم تنظيف المنطقة بالماء والصابون، والمكنسة الكهربائية.

- رش البق باستخدام بخاخات الزيوت الأساسية مثل زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر وزيت النعناع وحمض البوريك.

- استخدام مصيدة الحشرات مثل المصيدة اللاصقة.

- استعمال مبيدات البق الكيميائية، ولأن استعمالها ضار في غرفة النوم لا بد من اختيار مبيدات آمنة، والأفضل الاستعانة بمتخصص.

بق الفراش يغزو فرنسا ويتسبب في أزمة

وأثار انتشار بق الفراش في الأماكن العامة في باريس حالة من الذعر، بعدما جرى رصد الحشرات الماصة للدماء في المترو والقطارات والمطارات والمستشفيات وبعض دور السينما والفنادق.

وشارك العديد من الفرنسيين صورا وفيديوهات للحشرات على وسائل التواصل الاجتماعي، واحتدم النقاش السياسي بعد دعوة بلدية باريس الحكومة لوضع خطة لمكافحة انتشار هذه الحشرات.