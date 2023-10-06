انتشار بق الفراش بفرنسا يعيد للأذهان مأساة «سجين جورجيا»: أكلته الحشرة حتى الموت

أزمة كبيرة تواجه فرنسا بسبب انتشار حشرة بق الفراش، التي غزت مناطق واسعة في فرنسا وتسببت في أزمة كبيرة في البلاد.

بق الفراش تسبب في أزمة في جورجيا بسبب حادث وقع في أبريل الماضي، بعدما تسبب البق في أزمة كبيرة، حيث لقى شاب مصرعه في زنزانة بالسجن بسبب بق الفراش الذي أكله.

القصة كما روتها «سكاي نيوز» كان بطلها الشاب «لاشاون ثومبسون» الذي يبلغ من العمر 35 عاما، الذي لقى حتفه داخل زنزانة قذرة في جورجيا بعد أن أكلته الحشرات وبق الفراش وهو على قيد الحياة.

سلطات السجن عثرت على السجين ميتاً داخل زنزانته ويغطيه بق الفراش

وتسبب هذا الحادث في أزمة كبيرة، حيث نقل موقع «إنسايدر» عن ميشيل هاربر محامي أسرة الضحية، أن سلطات السجن عثرت على السجين ميتا داخل زنزانة مثيرة للاشمئزاز في سجن مقاطعة فولتون في جورجيا، بعد ثلاثة أشهر من القبض عليه، وكانوا ينوون نقله، ولكنهم وجدوه ميتًا وأكله بق الفراش، بينما ذكر تقرير الطب الشرعي أنه لم يتم العثور على أي علامات واضحة لصدمة في جسد المتوفى، كان الجسد مغطى ببق الفراش.

وقال شقيق الضحية للصحفيين إن صور جثة شقيقه كانت مفجعة ويصعب النظر إليها بسبب ما فعله فيها بق الفراش.