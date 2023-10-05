رعب في أوروبا بسبب هجمات بق الفراش والفئران.. هل تصل إلى الدول العربية؟

تعاني بعض الدول من بينها فرنسا، على مدار الأيام الماضية، من انتشار حشرة البق والفئران على نطاق واسع، ما تسبب في حالة من الارتباك، إذ اجتاحت جميع المناطق التي يقطنها البشر، فلم تعد مقتصرة على مهاجمة المنازل فقط، بل انتشرت على نطاق واسع في محطات المترو والقطارات، بخلاف دور السينما والأماكن العامة، قبل أن تمتد هجمات البق والفئران إلى بريطانيا وإيطاليا، لينتقل القلق من التعرض لنفس الوضع إلى بعض الدول العربية القريبة، في مقدمتها المغرب والجزائر.

الفئران والقوارض تجتاح إيطاليا

اتخذت الحكومة الإيطالية في العاصمة روما، بعض الإجراءات في محاولة للتصدي لغزو الفئران عند صرح «الكولوسيوم» التاريخي، خاصةً بعد نشر سياح متواجدين في المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لتلك الفئران والقوارض، وهي تتجول في مناطق قريبة، إذ تعمل الحكومة على تنظيف المناطق الخضراء المحيطة، والمصارف التي يشيع فيها وجود الفئران، ونصب الفخاخ للقضاء عليها بشكل نهائي، وفق موقع «ديلي ميل» البريطاني.

وفي بيان صادر عن سابرينا ألفونسي رئيسة هيئة جمع القمامة بروما، نشرته وكالة «أدنكرونوس» للأنباء، تحدثت عن الأزمة التي تتعرض لها البلاد، بسبب انتشار القوارض والفئران، موضحة أن هناك ما يقرب من 7 ملايين فأر في المدينة، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع أعداد السياح الوافدين وزيادة انتشار القمامة، ما أدى إلى انتشار تلك الحيوانات.

ونشر مجلس مدينة روما، صورا لعمال النظافة، وهم يجمعون أكواما من زجاجات المياه البلاستيكية وعلب المشروبات الفارغة، بخلاف بعض المخلفات الأخرى الناتجة عن استخدامها.

حشرة البق في فرنسا

تعيش بلدان أوربية عديدة، حالة من الذعر والخوف بسبب انتشار الفئران وحشرة البق في فرنسا، كما تعيش إيطاليا حالة من القلق بسبب القوارض، التي انتشرت في أرجاء المدن، إذ اقتحمت الحشرات ما يقرب من 1.5 مليون منزل في العاصمة باريس، لتحاول الحكومة الفرنسية عقد اجتماعًا في محاولة لإيجاد خطة عاجلة لحل الأزمة المندلعة في شوارع باريس.

وكان كليمنت بون وزير النقل الفرنسي، قد تحدث عن كيفية التعامل مع انتشار حشرة البق في البلاد، موضحا أن التعامل يكون من خلال تجميع مشغلي النقل لاتخاذ إجراءات لطمأنة المواطنين، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو لرصد حشرات البق في وسائل النقل العام.

هل تصل الحشرات للدول العربية

قال جوهانا فيت، خبير في الهيئة الوطنية للصحة والصرف الصحي في فرنسا، في وقت سابق، عن انتشار الحشرات، إنها ظاهرة ناشئة في كل مكان في العالم تقريبا، الأمر يرجع ذلك بشكل أساسي إلى حركة الأشخاص، سواء في السفر أو من خلال الحقائب التي يمتلكونها، وبقاؤهم في أماكن إقامة قصيرة الأجل.

احتياطات أمان في المغرب

أعلنت السلطات الصحية في المغرب، اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة أي احتمال لتسرب حشرة بقّ الفراش إلى البلاد، حتى لا يتكرر نفس سيناريو فرنسا وإيطاليا، فيما يخص البق والفئران والقوارض، من خلال تفعيل بروتوكول صارم لتعقيم السفن بشكل شامل، مؤكدة عدم وجود أثر للحشرة التي أثارت أزمة في العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا.

الجزائر تخشى تفشي الحشرات

رد فعل الجزائر، كان سريعا مع انتشار الحشرات والقوارض في البلاد الأوربية، والتعامل مع الأمر حتى لا يظهر أيضا في أرجائها، إذ قال وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي: «العائلات الجزائرية نظيفة، ونحن نحرس الحدود، ولا خوف علينا من هذه المشاكل».