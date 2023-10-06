منزل الرئيس السادات بالمنوفية يستقبل الزوار في الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر

قدم محمد شاهين مراسل قناة CBC جولة حية من داخل منزل الرئيس السادات بقرية ميت أبو الكوم بمركز تلا بمحافظة المنوفية، ضمن احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة.

منزل الرئيس السادات

وقال شاهين، خلال تغطية مباشرة مع الإعلامي عمرو خليل، إن منزل الرئيس السادات تحول إلى متحف سنة 1996 للحفاظ على مقتنيات وذكريات بطل الحرب والسلام لتظل خالدة للأجيال كلها.

وأجرى مراسل فضائية cbc لقاء مع سامح الشحيمي، مدير المتحف، الذي يضم العديد من المقتنيات الخاصة بالزعيم الراحل، من أبرزها ركن خاص بصورة العائلية وصوره مع زعماء ورؤساء العالم، بالإضافة لمكتبته الخاصة التي تضم 13 مؤلفا كتبها الرئيس السادات قبل وفاته، وأبرزها كتاب «البحث عن الذات».

جولة داخل الغرفة الذهبية

واختتم اللقاء بجولة في الغرفة الذهبية التي احتوت على المقتنيات الخاصة ببطل الحرب والسلام، وأهم المذكرات والصور التي جمعته بـ هنري كسينجر وزير خارجية أمريكا، والرئيس الأمريكي جيمي كارتر، والعديد من الشخصيات الذين استقبلهم الرئيس في قريته بالمنوفية.

وتأتي هذه الجولة ضمن تغطية قناة CBC الفضائية للاحتفال بالوبيل الذهبي ومرور خمسين عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.