سمير فرج: «السادات» أبلغ أمريكا بعدم قدرتنا على الحرب قبل 6 أكتوبر بـ3 أشهر

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إنّ الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أرسل مستشاره للأمن القومي أحمد حافظ إسماعيل لوزير الخارجية الأمريكي حينها هنري كسينجر، قبل الحرب بـ3 أشهر، وقال له: «مش قادرين نحارب.. الروس طلبنا منهم أسلحة هجومية، ولم يعطونا؛ فردنا الخبراء الروس»، لافتًا إلى أنه ذلك في الوقت الذي ينظم الطلبة فيه مظاهرات للحرب، ونحن لا نستطيع أن نفعل ذلك، وهذا في إطار خطة الخداع الاستراتيجي.

اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

وأضاف اللواء دكتور سمير فرج، في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على صفحته على موقع «يوتيوب»، بالتزامن مع احتفالات مصر وقواتنا المسلحة باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، أنّ «كسينجر» أبلغ جولدا مائير في نفس اليوم، بإن مصر ليس لديها القدرة على الحرب، قائلاً: «اطمني.. المصريين مش هيهجموا.. السادات طرد الخبراء الروس، وعايز يحل الموضوع سلمي».

وأوضح أن خطة الخداع الاستراتيجي، أسهمت في عدم تعبئة الاحتياط قبل الحرب، وهم تقريبًا 75% من الجيش الإسرائيلي، وحينما شاهدت إسرائيل، الحشود المصرية يوم 4 أكتوبر، قالت جولدا مائير، إن تلك الإجراءات دفاعية، وأن «كسينجر»، قال لها إن السادات لن يهاجم إسرائيل، ومن ثم لم ترفع درجة استعداد الاحتياط، ولكن تم ذلك يوم 6 أكتوبر في الساعة 2 ظهرًا، ما جعلنا نواجه «ربع جيش إسرائيل» في يومي 6 و7 أكتوبر، وحينما عبئوا الاحتياط، كنا عبرنا.

حائط الصواريخ

وأشار إلى أن «حائط الصواريخ»، أدى لحماية قواتنا المسلحة في أثناء العبور، ولم تستطع أي طائرة إسرائيلية في استهداف قواتنا أثناء العبور، ولمسافة أكثر من 15 كيلو متر شرق قناة السويس.