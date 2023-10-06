محطات في حياة السادات في ذكرى انتصار أكتوبر.. «رجل الحرب والسلام»

عرض برنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلامية هبة ماهر، عبر قناة «dmc»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في ذكرى انتصار أكتوبر.. محطات في حياة السادات رجل الحرب والسلام»، وذلك في ذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.

وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، إذ أكمل مسيرة إعداد الجيش لحرب مصيرية بعد حرب 1967.

وذكر التقرير، أن السادات كان مؤمنا بخطة الخداع الاستراتيجية، لإيهام العدو بأن مصرَ لن تحارب حتى أقنع العدو بأنه لن يتخذ قرار الحرب.

خطوة جريئة من السادات

وفي السادس من أكتوبر عام 1937، وفي خطوة جريئة، اتخذ «السادات» قرار الحرب ضد إسرائيل، واستطاع الجيش المصري، عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف المنيع، لتنتهي بعد ذلك أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي ظن أنّه لن يُقهر أبدا.

معاهدة كامب ديفيد

وبعد انتهاء الحرب وتحقيق النصر، كان للسادات قرارات مصيرية بالغة الأثر، فكانت مبادرته للسلام، وفي يوم تاريخي من شهر مارس عام 1979، كانت معاهدة السلام التي استردت بها مصر أرضها كاملة، حيث جعلت هذه المعاهدة، الرئيس الراحل أنور الساداتَ، واحدًا من أبرز الشخصيات العالمية فحصل على جائزة نوبل للسلام.