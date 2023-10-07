مباريات الجولة الأولى للمجموعة الـ11 بدوري القسم الثالث بمنطقة الإسكندرية

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الأولى لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر، التي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تحت إشراف الكابتن عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المشرف العام على المسابقات، والعميد صبحي الصاوي، رئيس لجنة المسابقات، والكابتن حسن إسماعيل، المدير التنفيذي، مقرر اللجنة.

مباريات الأسبوع الأول

- يلتقي فريق نهضة العامرية مع إيتاي البارود على ملعب مركز شباب العامرية، حيث يواجه أصحاب الجياد، مركز شباب العامرية على ملعب جامعة فاروس.

- يستضيف فريق مركز شباب المعمورة نظيره المنتزه على ملعب مركز المعمورة، ويلتقي فريق الترام مع أبو حمص على ملعب الترام.

- يواجه فريق مياه البحيرة نظيره مركز شباب أبو المطامير على ملعب مياه البحيرة، ويلتقي مركز شباب الدلنجات مع فريق بدر على ملعب مركز شباب الدلنجات.

فيما جنبت القرعة فريق مركز شباب كفر بولين من اللعب في هذه الجولة، وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.