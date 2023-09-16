عاجل.. قانون كرة القدم ينهي جدل إلغاء هدف الأهلي بالسوبر الإفريقي

حسم قانون كرة القدم الذي أصدره مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجدل حول مدى صحة هدف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي تم إلغائه خلال لقاء فريقه أمس الجمعة، أمام اتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء الذي جمع الفريقين على لقب كأس السوبر الأفريقي والذي توج بلقبه الفريق الجزائري بالفوز بهدف دون رد.

وسجل كهربا هدفًا في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي وجود اشتراك مع أسامة بن واط حارس المرمى، ليثير الجدل حول صحة قرار الحكم في الهدف الذي حرم الأهلي من التقدم.

ماذا يقول قانون كرة القدم؟المادة 12 الخاصة بالأخطاء والضربات الحرة تحدثت عن بند الأخطاء غير المباشرة عن الاحتكاك مع حارس المرمى وتعريف السيطرة على الكرة، والتي يندرج تحتها هدف الأهلي الملغي أمام اتحاد العاصمة.

وقالت المادة إنه يعتبر حارس المرمى مسيطرًا على الكرة بيده عندما تكون:

1- الكرة بين يديه أو بين يد واحد وسط على سبيل المثال الأرض أو جسده أو بلمسها بجزء من يده أو ذراعيه

2- أن يكون ممسكا بيده الممدودة والمفتوحة

3- تنطيط الكرة على الأرض ورميها في الهواء

وأكدت المادة أنه في هذه الحالات لا يجوز منافسة الحارس من أي منافس عند سيطرته على الكرة بيديه.

وخسر الأهلي لقب السوبر الأفريقي بعد هزيمته أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم في مدينة الطائف بالسعودية.