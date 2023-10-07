هزة أرضية تضرب الحدود بين سوريا وتركيا.. عمقها 5 كيلومترات

ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت، منطقة الحدود التركية السورية على عمق 5 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود التركية السورية على مسافة 88 كيلومترا جنوب شرق أضنة جنوب تركيا.

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، كذلك، إلى وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود التركية السورية على مسافة 26 كيلومترا شمال غرب أنطاكيا بمحافظة هاتاي جنوب تركيا.