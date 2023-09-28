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زلزال يضرب تركيا بقوة 3.6 درجة في منطقة كارثة فبراير ذاتها

كتب:

منى السعيد
05:35 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
زلزال يضرب تركيا بقوة 3.6 درجة

زلزال يضرب تركيا بقوة 3.6 درجة

شهدت مدينة كهرمان التركية هزة أرضية بسيطة للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، إذ ذكرت الأخبار أن زلزال يضرب تركيا اليوم الخميس، بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر.

زلزال يضرب تركيا

ووفق مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، وقع اليوم هزة أرضية بمنطقة تشاغلايانسريت التابعة لمحافظة كهرمان مرعش، التي شهدت الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير 2022.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع في تمام الساعة 15:42 مساء بالتوقيت المحلي لتركيا في مدينة كهرمان مرعش التركية، وكان مركز الهزة الأرضية على عمق 6.1 كيلو متر تحت سطح الأرض.

مدينة كهرمان التركية

يشار إلى أن زلزال ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير 2022 بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى خسائر فادحة ووقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وقدر أعداد الضحايا والقتلى بآلاف الأشخاص.

ووصف وقتها هذا الزلزال، بأنه أسوأ كارثة تمر على المنطقة خلال القرن الماضي، إذ تضرر بسببه 10 ولايات تركية، حيث امتد إلى شمال سوريا، وتزامن مع انخفاض جوي قارس البرودة.

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