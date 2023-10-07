دراسة تكشف تفاصيل صادمة عن الطقوس الجنائزية في أوروبا قديما.. ماذا حدث؟

كشفت دراسة حديثة عن حقائق صادمة بشأن الطقوس الجنائزية في أوروبا قبل آلاف السنين، بينها أكل لحوم البشر، عكس ما كان شائعًا بأن هذه الممارسات ينتشر في أفريقيا وأمريكا الجنوبية فقط.

وأوضحت الدراسة أن أكل لحوم البشر هو طقس جنائزي روتيني في أوروبا منذ أكثر من 15 ألف عام، إذ أن الأفراد يأكلون موتاهم كجزء من ثقافتهم وعاداتهم في هذا الحدث، وليس بسبب الضرورة والحاجة إلى طعام.

وعثر الباحثون سابقًا على بقايا عظام وجماجم بشرية معدلة على شكل أكواب في كهف غوف بإنجلترا، ولم يكن هذا حادثا فرديا حسبما ذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة Quaternary Science Review

وحدد الخبراء بمتحف التاريخ الوطني في لندن 59 موقعا تحتوي على بقايا بشرية، وكان أغلبها في فرنسا، قبل حوالي 11 إلى 17 ألف عام وهي الفترة التي تسمى «المجدلية» في أواخر العصر الحجري القديم.

وفسر الباحثون عظام مكسورة عمدا وبطريقة معينة لاستخراج نخاع العظام والحصول على العناصر الغذائية منه، وهذا ما يدل على ممارسة طقوس أكل لحوم البشر في هذا الوقت.

وهناك أدلة تشير إلى أنه في بعض الحالات كان يتم خلط رفات البشر مع بقايا الحيوانات، ما جعل الخبراء يقولون أن تكرار هذا الأمر في العديد من المواقع في غرب وشمال أووبا، يدل على أن أكل لحوم البشر كان من عادات وطقوس الدفن، وليس من أجل الحصول على الطعام كنظام غذائي.