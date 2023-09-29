طقوس أهالي الإسكندرية للاحتفال بالمولد النبوي.. توزيع الشربات على المارة

استمرت احتفالات أهالي الإسكندرية، لليوم الثالث على التوالي، بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث نظم أهالي منطقة الحضرة احتفالية كبرى شارك فيها المئات من شباب وأطفال المنطقة في صنع الشربات بالموز، وهي عادة سنوية لأهالي المحافظة احتفالا بهذه المناسبة الدينية.

الاحتفال بالمولد النبوي في الحضرة بالإسكندرية

وقال جمال إسماعيل، صاحب محل عطارة بالحضرة، نحتفل بالمولد النبوي الشريف في الإسكندرية بصفة عامة كل عام لمدة ثلاثة أيام، للتعبير عن حبنا لنبينا الكريم، ونحن أهالي منطقة الحضرة نتشارك الفرحة ونتسابق في عمل وتوزيع الشربات بالموز، إلى جانب الأرز باللبن والكاستر.

وأضاف محمد يونس، صاحب محل بالمحضرة، أن أصحاب المحلات يتجمعون من الصباح الباكر لتجهيز مستلزمات الشربات، وكل شباب المنطقة يشاركون في التجهيز، ونبدأ في في التوزيع بعد صلاة الظهر، ويتم التوزيع على كل المارة والمنازل وشوارع المنطقة بالكامل.

نشر روح المحبة والتسامح

كما أكد مصطفى أنور، من أهالي المنطقة، أن عادة توزيع الشربات في المولد النبوي الشريف متوارثة منذ زمن بعيد، والشربات هو أحد رموز التعبير عن الفرحة والسعادة، يضاف إليها ذكر رسولنا الكريم والصلاة والسلام عليه.

فيما قال ‏محمد أبو الفتوح، ننتظر يوم المولد النبوي ونعتبره عيدا سنويا، مضيفا «زادت فرحتنا هذا العام حين صدحت المساجد بالصلاة على النبي، وعمت الفرحة شوارع الإسكندرية، الكل يصلي على رسول الله، ويحتفل في أجواء روحانية رائعة تنشر روح المحبة والتسامح بين المواطنين».