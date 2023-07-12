كل ما تريد معرفته عن طقوس عيد الرسل.. يأتي بعد أقدم صوم عرفته الكنيسة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عيد الرسولين بطرس وبولس المعروف بـ« عيد الرسل»، اليوم الأربعاء، وتحتفل الكنيسة في هذا العيد بذكرى استشهاد القديسين بولس الرسول وبطرس الرسول في روما، معتبرة أن هذا العيد للآباء الرسل ككل.. على الرغم من أن كل رسول له عيد علي حده، وذلك نظراً لأن القديس بطرس الرسول من التلاميذ الأثنى عشر للمسيح ويمثلهم، والقديس بولس الرسول من السبعين رسول ويمثلهم، بحسب تصريحات كنسية.

صلاة اللقان في احتفالات عيد الرسل

تقيم الكنائس في عيد الرسل القداسات الإلهية احتفالا بهذه المناسبة، كما تصلى صلاة «اللقان» التي تقيمها الكنيسة ثلاثة مرات فقط على مدار العام، في عيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد، وهي صلاة لتبريك المياه، وتُقرأ النبوات من العهد القديم من كتاب صلوات اللقان، ويقوم الكاهن بـ«رشم الصليب» على المياه كرمز للاغتسال من الخطية، أو وضعه على جباه الرجال بعد الصلاة، ثم يستكمل الكهنة صلاة القداس الإلهي.

الاحتفال بعيد الرسل دون كسر الصيام

تحتفل الكنيسة بـ عيد الرسل 2023 دون كسر الصوم، وفقاً لطقس الكنيسة، وأكدت قيادات كنسية في تصريحات سابقة لـ الوطن أنه إذا جاء عيد سيدي كبير يومي الأربعاء والجمعة يفطر فيهما، عدا عيد البشارة لأنه يأتي خلال الصوم الكبير، وأما إذا جاء عيد «سيدي صغير» في في هذين اليومين يصلى بـ«الطقس الفريحي» ويحتفل بالعيد مع استمرار الصوم دون صوم انقطاعي، إذ لا يفطر في ذلك اليوم ويفطر بعد منصف الليل.

وأكدت قيادات كنسية أن الأعياد غير السيدية منها «عيد العذراء وعيد الرسل»، موضحة أنه إذا وافق العيد يومي الأربعاء والجمعة يصلى بالطقس السنوي للعيد ويصام اليوم ويفطر بعد منتصف الليل.

ويعد عيد الرسل من الأعياد غير السيدية، ويأتي بعد صوم الرسل الذي يعد أقدم صوم عرفته الكنيسة المسيحية، وحدد البابا خريستوذولوس، البطريرك الـ66 من بطاركة الكنيسة، أن يبدأ صوم الرسل في اليوم التالي لعيد العنصرة «عيد حلول الروح القدس» وينتهي في يوم عيد استشهاد القديسين بولس وبطرس الرسول ما يعرف بـ«عيد الرسل»، وذلك في القرن الـ11، وفقًا للتاريخ الكنسي.