عاجل.. إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن إطلاق فصائل فلسطينية عشرات الصواريخ، باتجاه عشرات المستوطنات بغلاف غزة، فيما دوت صافرات الإنذار في كافة مستوطنات غلاف غزة ، ومحيطها.

مسيرات غاضبة في فلسطين

أمس الجمعة، نظم فلسطينيون، مسيرة غاضبة أثناء جنازة الشاب لبيب الضميدي «19 عاما» الذي استشهد برصاص إسرائيلي بعدما اجتاح مستوطنون، بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وكان رئيس بلدية حوارة معين الضميدي، قال في وقت سابق، إن عشرات المستوطنين أضرموا النيران في 3 سيارات على الأقل، وحطموا نوافذ 6 منازل وأطلقوا الرصاص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الأمم المتحدة تدين هجوم الاحتلال الإسرائيلي

بدوره، أدان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلر، هجوما شنه مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة، وأعرب في بيان عن غضبه من استمرار التحريض والاستفزازات وانعدام المساءلة عن جرائم العنف.