قوات الاحتلال تقتحم «نابلس» لتأمين دخول المستوطنين إلى «قبر يوسف»

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن اقتحام الإسرائيلين لمنطقة «قبر يوسف» في مدينة نابلس أسفر عن إصابة 125 فلسطينيا، واندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين من أجل تأمين وصول المستوطنين لتلك المنطقة.

حريق في سوق الخضار

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هذه المواجهات تخللها اشتباكات مسلحة، موضحة أن حالات الإصابة تتعدد أسبابها منها يرجع إلى الرصاص الحي وآخر لشظايا الرصاص فضلا عن القنابل المسيلة للدموع.

وأشارت إلى أنه خلال إطلاق قوات الاحتلال للغاز المسيل للدموع نشب حريق في سوق الخضار، وأيضا في مآرب السيارات بمحيط المكان.

مداهمات عسكرية في أكثر من منطقة بنابلس

وأوضحت أن هناك مداهمات عسكرية في مدينة نابلس، إذ تطلق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب الفلسطينيين خلال اقتحام نابلس، مشيرة إلى أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة يبلغ ألفى مستوطن، وكانوا يستقلون 40 حافلة إسرائيلية.