قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس من المحور الغربي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، من المحور الغربي، وفقا لكما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق، أصيب طفلا فلسطينيا «4 سنوات» يدعى أسيد خالد الهدار«4 سنوات» بحروق، مساء أمس الجمعة، جراء رشه بالغاز السام من قبل مستوطنين إسرائيليون، في بلدة مسافر يطا، جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة

واعتدى المستوطنون، على والد الهدار، ومنعوه من رعي أغنامه في أرضه، تمهيدا للاستيلاء عليها، وفقا لما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ومساء أمس الجمعة، أصيب شابان فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل في بلدة زبوبا غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن ارتفاع عدد إصابات الفلسطينيين إلى 26، إثر استهداف القوات الإسرائيلية مسيرات سلمية شرق القطاع.

وفي سياق متصل، حذر مقربون من وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، من أن تقديم أي تنازلات للفلسطينيين سيؤدي إلى حل حكومة بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكرته القناة الإسرائيلية الـ12.