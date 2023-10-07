انهيار منزل من طابقين في طهطا بسوهاج دون إصابات

شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة، انهيار منزل مكون من طابقين، دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انهيار منزل

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طهطا، يفيد ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بحدوث انهيار بمنزل بناحية شطوره دائرة المركز دون مصابين.

إنهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر

وتبين انهيار منزل مكون مأهول بالسكان، من طابقين، ومبني بالطوب الأحمر والجير ومسقوف بالخرسانة، علي مساحة 100 متر، ملك «بخيته م ا م»، 70 سنة، ربة منزل، ولم يسفر عن ثمة إصابات، وبسؤال مالكة المنزل قررت مضمون ما سبق، وعللت سبب الانهيار بقدم المنزل.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.