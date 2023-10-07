صديق الفنان الراحل محمد بطاوي: كان محبوبا وساعدني في العمل بالفن

قبل ساعات فارق الفنان محمد بطاوي، نجم مسرح مصر وأحد أبطال مسرحية «اللوكاندة» الحياة إثر أزمة قلبية مفاجئة، وعلى الفور تحولت صفحات نجوم الفن والأصدقاء المقربين له لدفتر عزاء.

وقال زياد الحكيم حفيد الفنان لطفي الحكيم صديق الفنان الراحل محمد بطاوي، عن حياته والنصيحة التي كان ينصحه بها خلال مشواره الفني، قائلًا: «كان بيحب الضحك، وعشان كده تلاقي أعماله كوميدية، بخلاف تمتعه بالطيبة كان محبوبًا من كل أصحابه ربنا يرحمه».

خفة ظل وحس فكاهي

وأضاف: «مكناش بنبطل ضحك طول ما هو موجود، وأعماله الكوميدية بتبين ده، زي مثلا مسرحية اللوكاندة ومسرح مصر وأعمال كتير، وآخر حاجة ليه كانت 1000 حمدالله على السلامة للفنانة يسرا».

اللقاء الأول وتكوين الصداقة

اللقاء الأول كان سبب علاقة الصداقة التي نشأت بين محمد بطاوي، وحفيد الفنان لطفي الحكيم، كان خلال تواجده في عرض مسرح لكلية التربية الرياضية جامعة الفيوم، والذي أثنى على تواضعه وتعامله مع الجميع، قائلًا: «قابلته في وزارة الشباب في فبراير العام الماضي، كنت رايح عرض مسرحي لكلية تربية رياضية جامعة الفيوم، وقابلته واللقاء كان عن إني عايز أدخل في مجال التمثيل ونصحني بمكاتب الكاستنج ورشحلي أكبر المكاتب».

وفاة نجم مسرح مصر

وغيب الموت الفنان الشاب محمد بطاوي، منذ قليل، داخل إحدى مستشفيات القاهرة، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته، على أن يتم تشييع جنازة «بطاوي» من الفيوم بعد صلاة الظهر.