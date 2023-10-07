5 معلومات عن الفنان الراحل محمد بطاوي.. شارك في «راجل وست ستات» و«بـ 100 وش»

حالة من الحزن والصدمة سيطرت على الوسط الفني بخبر رحيل الفنان الشاب محمد بطاوي، والذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة، وفيما يلي أهم معلومات عن الفنان الراحل:

- قدم محمد بطاوي أول أعماله في مسلسل السيرة الذاتية «الإمام الشافعي» إنتاج عام 2007.

- التحق بالدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية في 2018، كما انضم إلى فريق «‎تياترو مصر» المسرحي بالإضافة إلى فريق «السامر» المسرحي.

- وتوالت أدوار محمد بطاوي في عدد من المسلسلات الشهيرة منها الجزء العاشر من «راجل وست ستات»، و«خلصانة بشياكة»، «سك على أخواتك» بالإضافة إلى مسلسل «بـ 100 وش»، كما قدم شخصية «البواب عوض» في مسلسل «ليه لأ» مع الفنانة أمينة خليل.

- تعاون مع الفنان أشرف عبدالباقي في أكثر من عمل مسرحي من بينهم «البنك سرقوووه» في 2022، و«اللوكندة» في 2020.

- شارك في موسم الدراما الرمضانية 2023 بمجموعة من الأعمال منها «1000 حمدالله ع السلامة» مع النجمة يسرا، بالإضافة إلى «حضرة العمدة» بطولة الفنانة روبي.