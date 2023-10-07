وفاة الفنان محمد بطاوي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

غيب الموت الفنان الشاب محمد بطاوي، منذ قليل، داخل إحدى مستشفيات القاهرة، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته.

أزمة قلبية

وقال كريم هاشم، الصديق المقرب للفنان محمد بطاوي، لـ«الوطن»، إن الأخير كان يعاني من متاعب صحية في القلب، وتم نقله لإحدى المستشفيات، فجر اليوم السبت، بعد تعرضه لأزمة قلبية، حيث حاول الأطباء إنعاش القلب ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، بحسب قوله.

تشييع جنازة «بطاوي» بالفيوم

وأوضح أنه سيتم تشييع جنازة «بطاوي» من الفيوم بعد صلاة الظهر، وسيوارى جثمانه الثرى هناك.

يذكر أن الفنان محمد بطاوي اشتهر بمشاركته في مسرحية «اللوكاندة» مع الفنان أشرف عبدالباقي.