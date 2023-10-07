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4 عمليات تسلل من قطاع غزة إلى مستوطنات إسرائيلية

كتب:

نرمين عفيفي
10:01 ص | السبت 07 أكتوبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بوقوع 4 عمليات تسلل من قطاع غزة إلى مستوطنات إسرائيلية.

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