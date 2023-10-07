4 عمليات تسلل من قطاع غزة إلى مستوطنات إسرائيلية كتب: نرمين عفيفي 10:01 ص | السبت 07 أكتوبر 2023 جيش الاحتلال الإسرائيلي أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بوقوع 4 عمليات تسلل من قطاع غزة إلى مستوطنات إسرائيلية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رابط التسجيل للمنحة القطرية 2023 للفلسطينيين في قطاع غزة صناعة الفخار.. أقدم مهنة للسهل الممتنع في قطاع غزة (فيديو) محصول التمر يمنح سكان قطاع غزة بهجة.. ودفعة اقتصادية استثنائية عاجل.. إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية عمليات تسلل قطاع غزة بقلم نرمين عفيفي