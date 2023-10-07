الانتهاء من أعمال ربط محطة مياه المستقبل برافع خزان السماكين في الإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال ربط الخط الرئيسي قطر 300 مم على خط 400 مم على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، والقادم من محطة مياه المستقبل لتغذية رافع خزان السماكين، وذلك لضخ المياه لمدينة اللقاحات والأمصال.

وأكد «عصمت» متابعته المستمرة ميدانيا لجميع الأعمال التي تتم بمشروع تغذية مدينة اللقاحات والأمصال بمياه الشرب، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، والذي تم إنهاء أكثر من 95% من مد وربط الشبكات، ويبلغ طوله 18 كيلومترا من محطة مياه المستقبل لتغذية المدينة بمياه الشرب، بالتنسيق مع المرافق الأخرى الغاز الطبيعي والكهرباء والاتصالات.

مخطط زمني لافتتاح المحطة

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إننا ملتزمين بالمخطط الزمني الكامل لتنفيذ بنود الأعمال، لافتا إلى المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة تمهيدًا للافتتاح الرسمي قريبا للمشروع باعتباره من أهم المشروعات القومية على أرض محافظة الإسماعيلية.

وأضاف أن جولاته المفاجئة مستمرة سوء على محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي والمعامل وأعمال الملس والتظهير للشبكات والتي تتم بجميع مناطق محافظات «السويس، الإسماعيلية، بورسعيد»، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الصحي ومتابعة أعمال الصيانة في بعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل، بالإضافة إلى العملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب.

إصلاحات كسور في مواسير المياه

وقال «عصمت»، تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقلت فرق الطوارئ ومهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها في وقت قياسي، وفي فتره زمنية وجيزة، مشيدا بروح التعاون المثمر بين تلك الفرق في سرعة التحرك والتعامل مع الأعطال فور تلقي البلاغ.