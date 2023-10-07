حملات لإزالة الإشغالات ومتابعة التزام المحال بمواعيد الغلق في الإسكندرية

أكد اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، أن إدارات الحي المختلفة تقوم على مواصلة الجهود لإزالة أسباب شكاوى المواطنين ومتابعة تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في الموعد المحدد لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين وإزالة أي إشغالات تعيق المارة وتعطل حركة المرور.

حملة في معظم الشوارع بالحي

وأضاف رئيس حي المنتزه أول في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة إشغال الطريق قامت بمواصلة جهودها لإزالة الإشغالات وفتح الطريق أمام المارة، حيث تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمعظم الشوارع منها «شارع حسن رفعت، شارع البحرية بعزبة الشامي، شارع خالد بن الوليد من شارع محمد نجيب، شارع محمد نجيب طريق الجيش الكورنيش، شارع مصطفى كامل الرأس السوداء، شارع القاهرة مع شارع 30، شارع سيف سيدي بشر قبلي، خلف محطة قطار سيدي بشر قبلي، شارع مسجد سيدي بشر، شارع جمال عبد الناصر، خلف المحروسة سيدي بشر، شارع علي عبادي سيدي بشر ترام».

تشميع محلات غير ملتزمة

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 105 حالات إشغال متنوعة، ومتابعة تنفيذ قرار غلق المحال التجارية، ومتابعة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء، وتم تشميع 6 محال تجارية لم تلتزم بموعد الغلق المحدد.