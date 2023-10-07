14 أغنية في ألبوم إد شيران الجديد.. مقتبسة من حكايات الأصدقاء

أصدر النجم العالمي إد شيران، ألبومه الغنائي الجديد «Autumn Variations»، والذي حمل كثيرا من التميز والإبداع، وحقق نجاحاً عالمياً كبيراً، مع «GINGERBREAD MAN RECORDS»، تميز خلالها التصوير بروح العصر ومواكبة التجديد، من إنتاج آرون ديسنر.

تفاصيل ألبوم إد شيران

وعن فكرة الألبوم الجديد قال إد شيران، «في الخريف الماضي وجدت أنا وأصدقائي أننا نمر بعديد من المتغيرات في الحياة، بعد حرارة فصل الصيف، كان كل شيء إما يهدأ، أو يستقر، أو يصل إلى ذروته أو ينهار، عندما مررت بوقت عصيب في بداية العام الماضي، ساعدتني كتابة الأغاني على فهم مشاعري والتصالح مع ما كان يحدث».

قصص الأصدقاء وترجمتها إلى أغانِ

واستطرد إد شيران قائلًا: «عندما تابعت أحوال أصدقائي بمختلفها، وكتبت أغان بعضها من وجهة نظرهم حول كيف كنا ننظر إلى العالم حينها، منها قصص حول الوقوع في الحب وتكوين صداقات ومشاعر من حسرة القلب والإكتئاب والشعور بالوحدة والارتباك».

14 أغنية في ألبوم إد شيران

وحول مصدر إلهامه في هذا الألبوم قال إد شيران: أخبرني والدي وأخي عن ملحن يدعى إلغار، وهو الذي قام بتأليف أغنية «Enigma Variations»، حيث كانت كل مقطوعة من المقطوعات الموسيقية الأربعة عشر تدور حول صديق مختلف من أصدقائه، وهذا ما ألهمني عند إنتاج هذا الألبوم، عندما قمت بتسجيل ألبوم «Subtrac» مع آرون ديسنر، توافقت أفكارنا على الفور.