استشهاد صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة كتب: نرمين عفيفي 12:22 م | السبت 07 أكتوبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، باستشهاد صحفي برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب.. ماذا يحدث في غزة؟ عاجل.. إصابة أكثر من 100 إسرائيلي في الهجمات الصاروخية من قطاع غزة شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى بقطاع غزة سماع دوي انفجارات في وسط قطاع غزة غزة قطاع غزة بقلم نرمين عفيفي