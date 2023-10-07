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استشهاد صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة

كتب:

نرمين عفيفي
12:22 م | السبت 07 أكتوبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، باستشهاد صحفي برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة.

 

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