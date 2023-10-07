رئيس مجلس المحاكاة من فلسطين: إطلاق مبادرات ابتكارية إبداعية لشباب العالم

وجه عبدالغني الدكروري، رئيس المجلس التنفيذي بالمحاكاة من دولة فلسطين، التحية لإدارة منظمة الإيسيسكو على النجاحات المتتالية التي حققتها والجهود المضاعفة التي بذلتها تجاه دعم دول الأعضاء في مجالات اختصاصاتها خلال الفترة الماضية.

وأضاف «الدكروري»، خلال كلمته في احتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب، والمذاع على شاشة إكسترا نيوز، أن رئاسة فلسطين للمجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو تحظى بالرعاية والدعم من أعلى المستويات السياسية من دولة فلسطين بتوجيهات الرئيس محمود عباس، من خلال توفير كل متطلبات النجاح لرئاسة فلسطين لهذا المجلس.

وتابع: «بحيث تستطيع أن تدلي بإطلالتها التربوية والثقافية والعلمية للمساهمة برؤية تكاملية بقيادة الإدارة العامة للمنظمة ورئاسة المؤتمر العام والدول الأعضاء بالنهوض بالعالم الإسلامي بما تمتلكه فلسطين من إرث حضاري وثقافي وتربوي وعلمي».

وأوضح أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي إطلاق «عام الإيسيسكو للشباب» بإطلاق مبادرات ابتكارية إبداعية لجيل شباب العالم الإسلامي، لتكون فرصة لدول الأعضاء لمناقشة حاضر ومستقبل الشباب في العالم الإسلامي من خلال مناقشات حوارية لعدد من القضايا المطروحة بطريقة تسمح بتبادل الخبرات وتجارب في مجالات عدة مختلفة.