كتب النصر.. يوميات حرب أكتوبر للمؤلف عادل وديع فلسطين (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كتب النصر.. يوميات حرب أكتوبر للمؤلف عادل وديع فلسطين».

وذكر التقرير، أنه من خلال رصد وتوثيق أخبار الصحف اختار الطبيب عادل وديع فلسطين أن يؤرخ لنصر أكتوبر على طريقته، فأصدر يوميات حرب أكتوبر لتكون موسوعته مرجعا مكثفا لأهم أخبار الحرب في الصحف المصرية.

وتصدر الكتاب مقدمة للمراسل الحربي عبده مباشر رئيس القسم العسكري بجريدة الأهرام أثنى فيها على شغف المؤلف بالتوثيق الصحفي لحرب أكتوبر والتزامه منهجية سليمة في توثيق كتابه.

الشائعات.. أبرز موضوعات أول فصلين

وخصص المؤلف فصلين لتعريف القارئ بما تردد من شائعات حول خط بارليف واستعرض معجزة بناء حائط الصواريخ المصري وبطولات حرب الاستنزاف ثم جهود إعادة بناء القوات المسلحة المصرية والإعداد لحرب أكتوبر ونجاح خطة الخداع الاستراتيجي.

سرد موثق في الفصل الثالث

وبداية من الفصل الثالث، قدم الكتاب سردا موثقا بأهم الأخبار التي نشرتها الصحف المصرية في كل يوم من أيام حرب أكتوبر المجيدة وكذلك، أبرز المانشتات الصحفية في هذا الشأن مع التركيز على ما نُشر في جريدتي الأهرام والأخبار من تقارير عسكرية يومية وصولا إلى مباحثات فض الاشتباك.