مستشار الرئيس الفلسطيني: لن يكن هناك أمن واستقرار دون سلام عادل

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ينذر بتفجير الأوضاع.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تمارس كل أنواع العدوان على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك، مضيفًا أنه تم التحذير من ذلك، خاصة وأنه لن يكن هناك أي أمن أو استقرار دون حدوث سلام عادل.

وأوضح أن كل الشعب الفلسطيني في حالة مقاومة، ويواجه الاحتلال في كل مكان بأشكال مختلفة، ولا يمكن لأي فلسطيني أن يُلقي الراية و«علينا جميعا التكاتف»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يديران ظهرهما للقضية الفلسطينية.

وفى وقت سابق، دوّت صفارات الإنذار، في كامل منطقة غلاف قطاع غزة للتحذير من هجوم صاروخي، جاء ذلك في أعقاب إطلاق حركة حماس رشقات صاروخية مُكثفة من قطاع غزة تجاه غلاف غزة والعديد من المدن في الداخل المُحتل.