أماكن علاج الحروق بالمجان.. إليك قائمة بأهم المستشفيات

تستمر وزارة الصحة في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين لعلاجهم من الأمراض والإصابات المختلفة، وتهتم الوزارة بعلاج الحروق توسعة الأماكن المعدة لذلك في المحافظات المختلفة.

وتيسيرا على المواطنين الذين يتعرضون لحوادث مفاجئة، تقدم وزارة الصحة علاج بالمجان لمصابي الحروق، وتعمل على توسعة مراكز علاج الحروق آخرها ما تم افتتاحه في مستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

مستشفيات لعلاج الحروق

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن ومستشفيات يوجد بها علاج الحروق في مختلف المحافظات وبينها المستشفيات المدرج بها أقسام الحروق.

مستشفى المنيرة العام

مستشفى شبرا العام

مستشفى السلام التخصصي

مستشفى أحمد ماهر التعليمي

مستشفى المطرية التعليمي

أم المصريين العام

الحوامدية العام

إمبابة العام

أبوقير المركزي

حوش عيسى المركزي

مستشفى رشيد المركزي

إيتاي البارود المركزي

كفر الدوار العام

منوف العام

مستشفى اشمون العام

مستشفى مطروح العام

مستشفى زفته العام

مستشفى كفر الزيات العام

مستشفى كفر الشيخ العام

العبور للتأمين الصحي

فاقوس المركزي

بلبيس المركزي

أبو حماد المركزي

مستشفى السنبلاوين العام

ميت غمر المركزي

المنزلة المركزي

مستشفى المنصورة الجديدة

كفر سعد المركزي

مستشفى دمياط التخصصي

مستشفى المجمع الطبي بالإسماعلية

مستشفى السويس العام

مستشفى الفيوم العام

مستشفى بني سويف التخصصي

مستشفى مغاغة المركزي

مستشفى المنيا العام

مستشفى ملوي التخصصي

أسيوط العام

ديروط العام

القوصية المركزي

أبوتيج النموذجي

اخميم العام

سوهاج العام

قنا العام

الأقصر الدولي

الغردقة العام.