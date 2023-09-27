إجراءات أولية لمعالجة الحروق لمنع تفاقم ضررها.. إليك الخطوات

أكدت هيئة الدواء المصرية، على التعامل مع الشخص المصاب بحروق بحذر لعدم تفاقم ضرر الحرق، منوهة بضرورة الإسراع في استخدام الإسعافات الأولية للتعامل مع كل أنواع الحروق في أسرع وقت.

وقدمت الهيئة، نصائح للأشخاص حال تعرضهم للحروق، أو محيط مكان به أشخاص تعرضوا للحروق، وتوضح «الوطن» في السطور التالية، الإجراءات الأولية التي يمكن اتخاذها لمعالجة الحروق، ضمن الخدمات التى تقدمها للقراء.

إجراءات أولية يمكن اتخاذها لمعالجة الحروق

1-السلامة الشخصية:

تأكد من سلامتك وسلامة المصاب قبل البدء في تقديم الإسعافات الأولية.

2- تبريد الحرق:

قم بتبريد المنطقة المصابة فورًا بالماء البارد لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

3- إزالة الملابس:

في حالة وجود ملابس ملتصقة بالمنطقة المصابة، قم بإزالتها بحرص.

4- تغطية الحرق:

استخدم ضمادة نظيفة وغير لاصقة لتغطية الحرق بعد تبريده.

5- الألم والتسكين:

يمكن تقديم الإغاثة من الألم بواسطة تناول أدوية مسكنة مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، وبالطبع وفقاً لتوصيات الطبيب المعالج.

6- استشر الطبيب:

يجب على الشخص المصاب بالحروق الخطيرة أو الحروق التي تتطلب رعاية طبية فورية أو الحروق الواسعة أو الحروق التي تؤثر على الوجه أو المفاصل أو الأعضاء التناسلية، استشارة الطبيب فورًا.

ونوهت هيئة الدواء المصرية، بأنه يجب توجيه الإسعافات الأولية للحروق بناءً على شدة الحرق وموقعه وعمقه، ويجب دائمًا البحث عن الرعاية الطبية المهنية للتقييم والعلاج اللازم.