إغلاق مزلقان الواسطى في بني سويف لمدة 4 أيام للصيانة

أعلن حمادة راضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، عن غلق مزلقان مدخل مدينة الواسطى، نظرا لأعمال الصيانة العاجلة لمدة 4 أيام، بداية من اليوم 7 أكتوبر، مع توفير البديل أمام المواطنين والمركبات.

مزلقانات بديلة للمواطنين

وأشار «راضي» إلى أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع السكة الحديد، وفرت البديل أمام المواطنين، وهو مزلقان أفوة ومزلقان الشادر، سواء أمام المواطنين أو المركبات، لحين انتهاء أعمال الصيانة بمزلقان الواسطى.

وتابع أن غلق مزلقان الواسطى لإجراء أعمال صيانة عاجلة له، مع توفير بدليل للمواطنين على بعد كيلومتر واحد فقط، وهو مزلقان أفوة شمالا ومزلقان الشادر جنوبا.

إزالات مخالفات البناء في الواسطى

وفي سياق، آخر نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى قرارات الإزالة في المهد لعدة حالات تعد بالبناء على مساحات من الأرض الزراعية ومخالفات البناء داخل الحيز العمراني بالمدينة، كما تم إزالة عدة حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرى أبوصير الملق وإطواب وقمن العروس.