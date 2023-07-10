محافظ بني سويف يوجه بتذليل معوقات إنشاء كوبري أعلى مزلقان الواسطى- الفيوم

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان سكة حديد الفيوم- الواسطى، ضمن برنامج ميداني؛ لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة؛ للوقوف على الموقف التنفيذي والمعوقات التي تواجه سير العمل.

إنشاء 2 كوبري أعلى مزلقان الواسطى

وتابع المحافظ مستجدات العمل بالمشروع، الذي يتم تنفيذه على مرحلتين، ويتضمن إنشاء 2 كوبري سيارات بطول إجمالي 750 مترا لكل كوبري، الأول في اتجاه الواسطى بني سويف، والثاني اتجاه بني سويف الواسطى، بعرض حارتين بإجمالي عرض 10 أمتار لكل كوبري.

واطلع محافظ بني سويف من مهندس المشروع على الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى ومعدلات ونسب التنفيذ، موجهًا بالمتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى.

إزالات معوقات المشروع

كما بنقل خطي الكهرباء «ضغط متوسط» وتحويلهما من كابلات علوية إلى أرضية «بالدفع النفقي»، خاصة بعد تذليل كافة الإجراءات الخاصة بأعمال النقل والتحويل، بالتنسيق مع مسؤولي قطاع الكهرباء سواء فيما يتعلق بالخط الجنوبي «خط العياط» والخط الشمالي التابع لكهرباء بني سويف، الذي سيتم البدء في نقلهما وتحويلهما خلال الأيام القليلة المقبلة.