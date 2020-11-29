مصرع طالبة صدمها قطار قرب مزلقان الواسطى ببني سويف

لقيت طالبة بكلية العلوم، اليوم الأحد، مصرعها، بعدما صدمها قطار قرب مزلقان الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، الطالبة بكلية العلوم "شيماء. ع. ع" 23 عاما، ومقيمة بقرية عطف افوه التابعة لمركز الواسطى، إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري إخطار النيابة العامة للتحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.

وفي سياق آخر، أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بالطريق الزراعي "الجيزة- أسوان"، قرب قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، وجرى نقلهم لمستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بـ3سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتبين أن المصابين هم: "حسن. ص. إ " 65 عاما، مقيم محافظة أسيوط، اشتباه بكسر في الفخذ الأيمن، و"أسماء. م. أ " 21 عاما، مقيم محافظة أسيوط، اشتباه بكسر في العمود الفقري، و"محمود. ط. ق" 36 عاما، مقيم بني سويف، مصاب بكسر في الذراع الأيسر.