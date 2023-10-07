عضو «القومي لحقوق الإنسان»: الاهتمام بالشباب جزء كبير من خطة الدولة

قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في الاهتمام بالملف من كافة جوانبه، وحاز الشباب على اهتمام كبير منها، من خلال عدد من البرامج التي ساهمت في إعادة التمكين السياسي للشباب مرة أخرى.

تمكين الشباب

وأضاف «بسيوني» في تصريحات لـ«الوطن» أنه من الخطوات التي اتخذتها الدولة في ملف الاهتمام بالشباب بناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي اصبحت كيان يضم مجموعة كبيرة من الكوادر الشبابية المختلفة، لذلك يعيش الشباب في عصر الرئيس السيسي تمكينا سياسيا و اجتماعيا.

التأهيل السياسي للشباب

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الخطوات التي حدثت تطمئن على مستقبل مصر السياسي وأن التأهيل الذي يعيشه هؤلاء الشباب خاصة وأن قضايا حقوق الإنسان من القضايا التي يتم دراستها ونعمل عليها بجدية، مضيفا أننا أصبحنا نرى الشباب يشاركون بكثرة في المؤتمرات والندوات المختلفة، وذلك دليل على وجود الشباب على أرض الواقع.