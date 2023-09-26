عضو بـ«القومي حقوق الإنسان»: استبدال السجون بمراكز الإصلاح «تطور» مهم

قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة عملت على ملف حقوق الإنسان في أكثر من محور، منها تطبيق الحقوق المدنية والسياسية، وظهر ذلك في استبدال السجون القديمة بمراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا تطور مهم ولافت يتوافق مع المعايير الدولية.

مراكز الإصلاح والتأهيل

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إعادة التأهيل تسهم في خلق فرصة أمام المسجون ليخرج مرة أخرى للحياة، وهذا نوع جديد من الفلسفة العقابية، تقوم على فكرة تغيير الفرد مرة أخرى ليكون فعالا في المجتمع، وهذا أحد المحاور المهمة في ملف حقوق الإنسان التي عملت عليها مصر بصورة كبيرة، وجرى تطبيق المعايير الدولية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا ناتج عن توصيات كثيرة في هذا الأمر.

تجربة جديدة في بناء السجون

وأشار إلى أن استجابة مصر في عهد الرئيس السيسي لهذه التوصيات، جاءت بسبب التوجه الوطني الحقيقي، والذي يقدم تجربة جديدة في بناء وإحلال والتجديد بدل السجون القديمة، ما رسخ في الأذهان أن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبح فيها حياة مختلفة، وفرصة أفضل للحياة.