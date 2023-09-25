عضو «قومي حقوق الإنسان»: مصر ليست بحاجة لإشراف دولي على الانتخابات

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما يصلح للآخرين فيما يتعلق بالأنظمة الانتخابية ربما لا يناسبنا، بمعنى أن الجمهوريات التي لا تملك نظاما سياسيا مستقرا التي تعمل بمبدأ «من يستيقظ مبكرا هو من يتولى الحكم»، ليس موجود في الدولة المصرية.

ممدوح: مصر دولة مستقرة وليست بحاجه للإشراف على العملية الانتخابية من قوى دولية

وأضاف ممدوح، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أن دولا خالية من الحروب والنزاعات الأهلية وتتمتع باستقلالها مثل مصر لا يوجد تشكيك في قدرة مواطنيها على الوصول للجان الانتخاب، ومصر دولة مستقرة وليس بها نزاع وليست دولة حروب، ولا نمنع أحد من الوصول للجان.

التدخل والإشراف الأممي للدول غير المستقرة

وتابع رئيس مجلس الشباب المصري، أن التدخل والإشراف الأممي والقوات الضامنة لذهاب المواطنين ووصولهم إلى مقرات اللجان الانتخابية والتصويت، أمر محمود في حالة تواجد قوات حفظ السلم بالبلد التي يُجرى به الانتخابات لضمان عدم تأثير السلطة صاحبة السلاح في توجيه الصناديق إلى ما تريده، وهذا لا تحتاجه مصر التي لديها العديد من المنظمات الدولية المشهود لها بالنزاهة والحياد والخبرات في عمليات الرصد والمتابعة، بجانب استقرارها الداخلي.