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استمرار القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي المكثف على قطاع غزة

كتب:

محمد علي حسن
04:39 م | السبت 07 أكتوبر 2023
غارة إسرائيلية على قطاع غزة

غارة إسرائيلية على قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعمال القصف المكثفة على قطاع غزة الفلسطيني، بعد ظهر اليوم السبت، باستخدام الطائرات الحربية والمدفيعة الثقيلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم السبت، استشهاد 161 فلسطينياً، وإصابة 931 آخرين، في حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي على قطاع غزة، بحسب نبأ عاجل على «القاهرة الإخبارية».

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