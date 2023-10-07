الإعلام الإسرائيلي: أكثر من 40 قتيلا و750 مصابا إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن سقوط أكثر من 40 قتيلا و750 مصابا جراء الأحداث الأخيرة وإطلاق صواريخ من قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل في حرب واسعة ونحتاج إلى الصبر.

ودفع الجيش الإسرائيلي بـ7 كتائب للسيطرة على مدن الجنوب، فيما نقل الإعلام الإسرائيلي سقوط قتيلين في عسقلان جراء سقوط صاروخ على أحد المباني.