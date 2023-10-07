«القومي للمرأة» يشارك في جناح بمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية غدا

يشارك المجلس القومي للمرأة بجناح خاص في معرض «تراثنا»، والذي ينطلق خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر، تحت رعاية الرئيس السيسي، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة القاهرة الجديدة.

مشاركة المجلس القومي للمرأة

وأكدت مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس، أن المجلس يشارك في المعرض بجناح بمنطقة b5 لعرض منتجات مختلفة للسيدات من مختلف المحافظات تضم مجموعة من المنتجات الجلدية والإكسسوارات، بالإضافة إلى المنسوجات والمفارش القطنية، وحقائب ذات رسومات مبتكرة، بالإضافة إلى تنفيذ عرض حي عن كل من حرفة صناعة أطباق ديكور بالديكوباج وحرفة صناعة الصابون خلال مدة المعرض، مؤكدة أن جميع المنتجات هي مخرجات الورش التدريبية التي نظمها المجلس في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشارت إلى أن جناح المجلس يضم أيضا مجموعة من منتجات السيدات فى محافظات البحيرة، الغربية، المنيا، والأقصر وهى نتاج الورش التدريبية في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومنها منتجات التصنيع الزراعي مثل المربى، والخضروات المجففة، بالإضافة الى مشغولات من النحاس وخرز النول، ومنتجات من المكرمية، بالإضافة إلى الملابس وحليات مكملة للأزياء والديكور المنزلي، بالإضافة إلى عرض حي عن عصر البذور لاستخراج زيوت طبيعية لأغراض التجميل.

وأوضحت أن المشاركة في المعرض تأتي حرصًا من المجلس على التمكين الاقتصادي للسيدات والفتيات صاحبات الحرف ودعمهن لتسويق وتطوير منتجاتهن والمشاركة بالمعارض المختلفة من أجل فتح قنوات تسويقية لهن، متمنية أن تلقى منتجات السيدات استحسان زائري المعرض.