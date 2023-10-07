«الهيئة الوطنية»: مستمرون في تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة حتى 14 أكتوبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها مستمرة في تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، بشكل يومي ودون التقيد بالإجازات، وذلك بعد أن تقدم المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي بالأوراق والوثائق اللازمة للمرشح اليوم للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميا اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير وهو السبت الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

الهيئة الوطنية للانتخابات: «نقوم بفصح أوراق الترشح»

وخلال بيان، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقوم بفحص جميع الأوراق المقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المُنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تجري حاليا بالتوازي مع عملية حصر أعداد التأييدات المقدمة، التأكد من سلامة كل نموذج تأييد قُدم إلى الهيئة، وأن محرره مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.