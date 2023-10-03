وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، المستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمُستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة؛ لمناقشة استعدادات الوزارة لتنظيم استحقاق انتخابات الرئاسة 2024 للمصريين بالخارج، وفقا للقواعد والضوابط والقرارات المُنظمّة التي تضعها الهيئة الوطنية.

تشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات

وأكد حرص وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه، أسوة بالاستحقاقات السابقة وتوجيه البعثات بالالتزام بالحيادية والشفافية خلال مراحل العملية الانتخابية، وتشجيع المصريين بالخارج على مُمارسة حقهم وواجبهم الدستوري بالمُشاركة في هذا الاستحقاق المهم.

وفى سياقٍ مُتصل، ألقى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مُحاضرة بمقر الوزارة للسُفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين بالخارج.