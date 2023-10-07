«غرب المنيا» إنتاج حيواني واستصلاح زراعي.. الأمن الغذائي ينطلق بالصعيد

«غرب المنيا»، مشروع متكامل يضم محطة ميكنة زراعية بإنشاءات تقدر 5 ملايين جنيه ومعدات تجاوزت التسعين مليون جنيه، كان لها الأثر لجذب المستثمرين للاستصلاح في منطقة الـ 450 ألف فدان، ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان، وإنشاء محطة إنتاج حيواني كبيرة، والعديد من المنشآت الأخرى.

مزرعة نموذجية على مساحة 20 ألف فدان

في عام 2018 أعلنت محافظة المنيا عن توقيع بروتوكول تعاون مع كل من دكتور محمد عبدالتواب نائب وزارة الزراعة لشئون استصلاح الأراضي والمهندس عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، للبدء في أعمال رصف الطريق المتفرع من طريق بني مزار الواحات – سيوة إلى موقع المزرعة النموذجية على مساحة 20 ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف فدان بمحافظة المنيا بطول يصل إلى 22 كيلومترا، وبتكلفة تقدر بحوالي 32 مليونا و500 ألف جنيه موزعة بين الأطراف الثلاثة.

الانتهاء من أعمال تحليل التربة والمناخ

وفي عام 2019 جرى الانتهاء من أعمال تحليل التربة والمناخ، وإعداد كل التراكيب المحصولية التي تتناسب مع طبيعة هذه المنطقة، كما تم حفر كل الآبار التي تكفى للزراعة وفقا للتراكيب المحصولية التي تم إعدادها، ليكون المشروع نموذجا حكوميا إرشاديا متكاملا يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، في مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور عادل الأشقر المدير التنفيذي للمشروع، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مساحة المنطقة تبلغ 20 ألف فدان، بدأ استصلاح المنطقة قبل عامين وزراعة 600 فدان بنجر، وبالفعل نجح المشروع وظهرت نتائج جيدة، إلى أن وصلت الزراعة إلى 4000 فدان بنجر و500 فدان قمح، و60 فدانا برسيم، في العام التالي، وهي محاصيل تصنيعية ذات قيمة مضافة، إذ يتم توريد البنجر لمصانع السكر الكبرى بعد أن أثبت إنتاجية كبيرة، وجودة تركيز عالية للسكر في المحصول.

إنتاج وتربية الجاموس المحسن وراثياً

وفي شهر مارس الماضي، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة المنيا، مزرعة الإنتاج الحيواني النموذجية لتحسين الجاموس وراثياً، التي تقع في غرب غرب المنيا، وتتبع لوزارة الزراعة والتي تقع بمنطقة طريق الواحات، لإنتاج وتربية الجاموس المحسن وراثياً، حيث يعد المشروع أحد أهم المشاريع التي نفذتها وزارة الزراعة، إذ تم إنشاؤها على مساحة 15 فدانا بطاقة استيعابية 1500 رأس.

وتضم المزرعة 26 عنبر، 2 محلب للألبان، وبها حاليا 1300 رأس، ينتجون يوميا نحو 2 طن ألبان، وتم بيع 450 رأس ماشية محسنة وراثيا للمزارعين، وتوزيع 350 رأس بالقري المختلفة لتحسين النسل.

وتقوم فكرة المزرعة على تلقيح الجاموس المصري لإنتاج سلالات محسنة وراثياً تفيد السوق المصري وتحقق مكاسب مستقبلية كبيرة، وأثبتت نجاحها في مزارع المنيا التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الصعيد، ولإنتاج أكبر كميات ممكنة من الألبان واللحوم، كما يتم عمل اختبارات على نتائج التلقيح لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.