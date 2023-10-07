«المعصرة» من قرية مهمشة إلى نموذجية.. هكذا غيرت حياة كريمة ريف المنيا

تقع قرية المعصرة شرق ترعة الإبراهيمية، في مركز ملوي جنوب المنيا، وتحديدًا أمام الطريق الزراعي السريع الذي يربط «مصر - بأسوان»، يبلغ عدد سكانها حوالي 33 ألف نسمة، وشهدت القرية تحولًا شاملاً بفضل مشروعات ضخمة ضمن مبادرة حياة كريمة، ما جعلها تتحول إلى مدينة توفر جميع الخدمات الأساسية.

توصيل الإنترنت فائق السرعة

في قرية المعصرة يقول محمد خالد من أهالي المعصرة، إن القرية يطلق عليها الآن «مدينة المعصرة»، حيث تتوافر جميع المرافق والخدمات الأساسية، لافتًا إلى أن المعصرة كانت من أوائل القرى التي جرى توصيل الإنترنت فائق السرعة لها في المنيا، وتم تطويرها لتصبح قرية نموذجية معترفاً بها على مستوى الجمهورية.

وقال عبد الله محمود، من أهالي القرية، إن المعصرة تُعتبر واحدة من القرى النموذجية على مستوى مصر، وجرى توصيل شبكات الصرف الصحي والغاز والإنترنت فائق السرعة «الفايبر»، وتحسين شبكات الكهرباء والمياه، وأيضًا بناء وتحسين الوحدة الصحية والمعهد الديني وجميع المدارس في القرية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع خدمات حكومي وآخر زراعي ومركز شباب يحتوي على ملعب رسمي لكرة القدم.

وقال ربيع عبد الكريم من أهالي قرية المعصرة، إن حياة كريمة نفذت مشروعات غيرت القرية وقدت لها أفضل الخدمات الملحة ورفع كفاءة وإعادة تأهيل محطة المياه المرشحة بمعصرة ملوي ضمن مبادرة حياة كريمة بطاقة 800 لتر/ ثانية، بتكلفة تجاوزت الـ24 مليون جنيه.

اهتمام كبير بالمشروعات التنموية في مركز ملوي

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مركز ملوي يشهد اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التنموية، وبخاصة قرية المعصرة النموذجية، بهدف تحقيق الصالح العام لجميع المواطنين، وجرى الانتهاء من جميع المشروعات في قرية المعصرة بملوي، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، ومن أعمال التطوير إنشاء المجمع الخدمي والمجمع الزراعي، وإقامة مركز شباب المعصرة، ووحدات الإسعاف، ووحدة اجتماعية، وتوسيع 3 مدارس وتطويرها، وتحسين 4 مدارس أخدمات أخرى في قرية المعصرة.

كما تضم قرية المعصرة محلات تجارية وأسواقاً لتلبية احتياجات السكان، ووجود منشآت رياضية، ومرافق ثقافية مثل المكتبة العامة، ويوجد أيضًا مركز لرعاية الأطفال ورياض الأطفال ومدارس الحضانة.

ونجحت مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية في تحسين جودة حياة السكان بقرية المعصرة النموذجية وتوفير الفرص الاقتصادية والخدمات الضرورية، فتلك المبادرات تساهم في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل وتعزيز التعليم والصحة والثقافة في قري الريف المصري.