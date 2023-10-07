مشروعات غيرت وجه الحياة لـ100 ألف مواطن في المنيا الجديدة

تعد مدينة المنيا الجديدة أكبر مجتمع عمراني في شمال الصعيد، حيث تقع بشرق النيل أمام مدينة المنيا القديمة وتبعد عن القاهرة 250 كم، وتبلغ المساحة الكلية حوالي 31106.35 فدان والكتلة العمرانية حوالي 6659 فدان، وعدد سكان مدينة المنيا الجديدة الحالي 94 ألف نسمة.

الوحدات السكنية في المنيا الجديدة

وقال المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عدد سكان مدينة المنيا الجديدة حاليًا 94 ألف نسمة، وفقًا لآخر إحصاء، ومستهدف أن يصل هذا التعداد إلى 648 ألف نسمة مع حلول عام 2050، وإجمالي عدد الوحدات السكنية بالمدينة 36303 وحدة ما بين منفذة وجاري تنفيذها، منها 25672 وحدة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، ويبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي 11820 وحدة.

المنيا الجديدة تضم 97 مبنى خدميًا متنوعًا

وأضاف أن عدد المباني الخدمية المنفذة بمعرفة الهيئة 97 مبنى، تشمل 9 مبان اجتماعية، و2 مبنى إداري، 7 مبان أمنية، و16 مبنى تجارياً، 23 مبنى تعليمياً، ومبنى ثقافياً، 11 مبنى صحياً، 30 مبنى للخدمات العامة، بخلاف 119 مبنى بمختلف القطاعات تم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، وجارٍ تنفيذ 50 مبنى خدمياً جديداً.

وأوضح أنه تم تخصيص منطقة صناعية «ب» بالحي الأول بمساحة 71 فداناً، منها مساحة 37 فداناً مقسمة إلى 99 قطعة أنشطة صناعية كاملة المرافق، وعدد المصانع المنتجة 57 مصنعاً برأس مال مستثمر46.031 مليون جنيه بإنتاج سنوي 47.070 مليون جنيه، أتاحت 1349 فرصة عمل بأجور سنوية 4.100 مليون جنيه.

أما حجم الاستثمارات يبلغ 6669.864 مليون جنيه منها في قطاع الإسكان 2968.736 مليون جنيه، وفي قطاع الخدمات 406.127 مليون جنيه، وفي قطاع المرافق 3239.278 مليون جنيه، وفي قطاع الزراعة 55.723 مليون جنيه، وبالنسبة للطرق، تم تنفيذ شبكات طرق على مستوى المدينة للأحياء، تم تنفيذ المداخل ومحاور الربط الرئيسية للمدينة الطريق الأوسط، الطريق الجنوبي، الطريق الصحراوي الشرقي.

الاهتمام بالمسطحات الخضراء بالطرق الرئيسية

وأشاد جمال محمد من سكان الحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة، بالمسطحات الخضراء بالطرق الرئيسية بالمدينة، وازدواج الطريق الصحراوي من كمين الصفا حتى مدخل المدينة، واستكمال زراعة الجزيرة الوسطى بالطريق الصحراوي حتى إدارة المرور بالمدينة بطول 4.5 كيلو، وصيانة المسطحات الخضراء بالحي الثالث.

وقال محمد عمار، من سكان مدينة المنيا الجديدة، إنه خلال السنوات الـ5 الماضية تمت إعادة تأهيل الحي الرابع والأول والثاني، وتنسيق موقع وزراعة الطريق الرابط بين وصلة طريق الجيش والكتلة العمرانية وكذلك ازدواج طريق المنيا - أسيوط من كمين الصفا حتى وصلة طريق الجيش، كما تم تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كمين الصفا حتى قرية الشرفا، ورفع الكفاءة لشبكة الطرق المرحلة الأولى بالحي الأول، والمنطقة الصناعية، والطريق الشرياني.

وأشاد محمد عبادة من أقدم سكان مدينة المنيا الجديدة، بقرار تعديل كردون المدينة في سنة 2017، وتخصيص مساحة 4940.24 فدان للغابات الشجرية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء لسنة 2015، وتخصيص مساحة 1522 فدانًا لمدينة المنيا الجديدة في عام 2015، مؤكدًا أن المدينة تضم مناطق سكنية وخدمية وصناعية وسياحية وترفيهية، وشبكات طرق رائعة بجميع الأحياء وخاصة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والحرفي، وابني بيتك ومنطقة الجامعات.