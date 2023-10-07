بمشاركة 35 متحدثا.. افتتاح مؤتمر أصدقاء مرضى الأورام بطنطا الجامعي

افتتح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لجمعية أصدقاء مرضى الأورام بمستشفيات جامعة طنطا الذي جرى تنظيمه تحت عنوان «FOCAS 5»، بمشاركة لفيف من الأساتذة والمتخصصين من الجامعات المصرية والعالمية، و35 متحدثاً على مدار 15 جلسة علمية.

صرح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا خلال كلمته أن المستشفى الجامعي لسرطان الأطفال أصبح مركزا متقدما لعلاج أورام الأطفال فى وسط الدلتا، مشيدا بجهود المستشفيات الجامعية في تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى بإقليم الدلتا، مؤكدا أهمية انعقاد المؤتمر لمناقشة البرتوكولات الحديثة لأورام سرطان الثدي والرئة والقولون والجهاز الهضمي والبروستاتا والمثانة وأورام الدم.

علاج أورام الرئة

من جانبه أعرب الدكتور أحمد غنيم عن سعادته بالتواجد وسط هذه الكوكبة من العلماء والأساتذة والمتخصصين في علاج الأورام من مختلف الجامعات المصرية، مثمنا دور القائمين على تنظيم المؤتمر وظهوره بهذا الشكل اللائق، والخروج بتوصيات فعالة وقابلة للتطبيق.

وشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء الاستعدادات اللازمة للمبادرات لعلاج أورام الرئة والقولون وعنق الرحم والبروستاتا التي سيتم تنفيذها في محافظة الغربية في مارس 2024 المقبل، إضافةً إلى إجراء جلسات عمل ومراجعة الخطوات والفحوصات التي يتم إجراؤها في مستشفيات الجامعة كل على حدة فيما يخص كل مبادرة من المبادرات الأربعة، والبدء في إنشاء فرق عمل لتسجيل وتجهيز الأماكن لبدء تجهيز المبادرات خاصة في ظل ما تمتلكه المستشفيات من إمكانيات ومعامل وأجهزة أشعة على أعلى مستوى لخدمة سكان إقليم الدلتا.

توصيات المؤتمر

أوضح الدكتور هشام توفيق أن توصيات المؤتمر شملت توجيه الشكر على المبادرات الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية الكشف المبكر عن أورام الثدي، بعد انخفاض عدد الحالات المتقدمة إلى% 29 مقارنة ب 70% خلال العامين السابقين.

وأضاف أن التوصيات شملت أيضاً الاستمرار في التعاون مع المراكز المتخصصة في مصر كمركز الأورام القومي، واستمرار التعاون في مجال سرطان الأطفال وتدريب الكوادر مع مستشفى 57357، والمؤسسات الراعية لعلاج سرطان الأطفال، لتصبح المستشفى الجامعي لسرطان الأطفال بجامعة طنطا مركزاً متقدما لتشخيص وعلاج أورام الأطفال في وسط الدلتا، والتوسع في وحدة أورام الدم بمستشفيات الجامعة بعد النتائج المبهرة التي ظهرت خلال فعاليات المؤتمر، والتأكيد على التواصل مع المستمر لشباب الأطباء بالمستشفيات الجامعية مع المراكز المتخصصة بالخارج من خلال برتوكولات التعاون التي يتم توقيعها.