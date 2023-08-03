محافظ المنوفية: توفير سيارة ماموجرام للكشف المبكر عن أورام الثدي بقويسنا

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه بالتنسيق مع وزارة الصحة، جرى توفير سيارة ماموجرام لإجراء الفحوصات الطبية وأشعة الماموجرام للحالات التي تم اكتشافها، بالإضافة إلى التوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات، وذلك بمستشفى قويسنا المركزي، اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع.

مبادرة صحة المرأة في محافظة المنوفية

من جهته، أوضح الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنّ المبادرة تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات بداية من سن 18 عامًا، مناشدًا السيدات للاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية والاستفادة من خدمات المبادرة.

مبادرة 100 يوم صحة في محافظة المنوفية

وفي السياق ذاته، أشار محافظ المنوفية إلى انتظام منظومة العمل بالمبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» تحت شعار «معاك من أول يوم» بمختلف أرجاء المحافظة، وذلك منذ انطلاقها فى 25 يونيو الماضي من خلال الفرق الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بإجمالي 238 فرقة، و900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة، مؤكداً دعمه الكامل وتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية، أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مشيدا بكافة المبادرات التي تطلقها القيادة السياسية لبناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.