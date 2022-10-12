أستاذ جراحة أورام: نمط الحياة الصحي يقي من الإصابة بسرطان الثدي

عند اكتشاف بعض السيدات، وجود بعض التغيرات في منطقة الثدي أو تجعد الجلد، سرعان ما تنتابهن المخاوف من أن تكون تلك التغييرات مؤشرات على الإصابة بسرطان الثدي، ويعد الوعي بشان هذا المرض أمرًا مهمًا للوقاية منه.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، أنه يجب زيادة الوعي لدى السيدات بشأن مراحل الكشف المبكر للأورام، مشيرًا إلى أن الوعي من أهم أسلحة العلاج، وأن هناك اختلافًا في المراحل الصحية لورم الثدي التي تعاني منها السيدات بسبب انتشار حملات التوعية، سواء مبادرة «100 مليون صحة» والمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

وأضاف «مصطفى» خلال حواره ببرنامح «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الغالبية يكتشفن الورم في مراحله المبكرة، معللًا ذلك بفضل حملات التوعية كحملة «100 مليون صحة»، و9 من كل 10 سيدات يمكن تحقيق الشفاء التام لهن في حالة اكتشاف الورم مبكرًا.

وتابع أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة: «لابد من إجراء الفحوصات اللازمة المتعارف عليها شهريًا، وعند اكتشاف أية تغييرات في شكل الثدي لابد من استشارة الطبيب».

مصر من ضمن الدول متوسطة الإصابة بالأورام

وأشار «مصطفى» إلى أن مصر من ضمن الدول متوسطة الإصابة بالأورام بشكل عام، مضيفًا أن عدد الحالات يبلغ حوالي 23 ألف حالة في مصر، مستطردًا أن سرطان الثدي يمثل ثلث الإصابة بالنسبة لأورام السيدات.

وأكمل أن سن الإصابة بأورام الثدي يبدأ من 40 عامًا في مصر، مؤكدًا أن نسبة الإصابة تحت عمر 30 عامًا لا تكاد تُذكر، أما من سن 30 إلى 40 عامًا تمثل 3.5%، وموضحًا أن التقدم في العمر من ضمن عوامل الخطورة بشكل عام، كما أن أورام الثدي تعتبر من الأورام جيدة السلوك خاصة في مراحلها المبكرة بشكل عام، بحيث يمكن تقديم العلاج وتحقيق الشفاء عند الاكتشاف المبكر.

نمط الحياة من عوامل الخطورة

ولفت إلى أن نمط الحياة من عوامل الخطورة: «نطلب بشكل عام أن يكون هناك نمط حياة صحي يشمل الحفاظ على الوزن وممارسة الرياضة والتغذية السليمة، بحيث يتم الاعتماد على الخضروات والفواكه، كما ننصح السيدات الفحص الذاتي بكل شهر، وعند القلق من أي عَرَض يتم التوجه مباشرة إلى الطبيب، خاصة أن 80% من الأورام حميدة، فلا داعي للذعر».