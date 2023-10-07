«رياضة الدقهلية» تنظم عرض مسرح تفاعلي عن تنظيم الأسرة

كشفت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن قيام المديرية من قبل أندية السكان بالإدارة العامة للشباب، بتنظيم السبت 7 أكتوبر 2023، عرض تفاعلي مسرحي عن تنظيم الأسرة لفريق نواة دمياط، بمركز شباب كفر بهوت التابع لإدارة شباب نبروه.

عرض مسرحي لتنظيم الأسرة بالدقهلية

وأشارت منى عثمان، إلى أن العرض المسرحي جزء من برنامج استراتيجية مصر القومية للسكان، ويدعو من خلال عمل فني لفرقة من الشباب الموهوبين إلى شرح كيفية إقناع السكان بضرورة إنشاء أسر أصغر حتى لا يمثلوا عبئاً لهم وللدول.

وجاء العرض في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب، مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، والمؤسسة الاستشارية للتنمية «اتجاه»، ويتبنى صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر مشروع زيادة الوعي بقضايا السكان، والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية «الإدارة العامة للشباب».

وأوضحت منى عثمان، أن العرض المسرحي يمثل إحدى وسائل التوعية التي يسهل من خلالها الوصول إلى الكثير من فئات المجتمع، باعتبار الفن إحدى وسائل التوعية الهامة، بالإضافة إلى دور الإعلام، حيث يدعو العرض المسرحي إلى ضرورة الحصول على المشورة من الوحدات الصحية المنتشرة إنحاء الجمهورية، واستخدام وسائل منع الحمل الفعالة و المناسبة لكل سيدة

تغيير المفاهيم حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وأشارت إلى أن التدريب يهدف إلى تغيير المفاهيم حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وصحة المراهقين، في عملية التنمية المستدامة تحت مظلة مشروع رفع الوعي بقضايا السكان أندية السكان من خلال تزويدهم بمهارات التواصل الفعال وفريق العمل وإدارة المتطوعين و التشبيك والشراكات و كيفية الترويج للأنشطة من خلال العديد من الندوات التوعوية.