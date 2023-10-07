اللحظات الأخيرة في حياة محمد بطاوي نجم مسرح مصر.. «صدري تعبني شوية»

خيم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة محمد بطاوي نجم مسرح مصر، الذي حجز لنفسه مكانًا في القلوب، بطلته الخفيفة وابتسامة لم تفارق وجهه، إذ عانى من أزمة قلبية مفاجئة، وترك خلفه رصيدًا كبير من المحبة في قلوب أصدقائه.

صديق نجم مسرح مصر الراحل يكشف تفاصيل آخر لحظات حياته

ويروي مؤمن محمد، أحد أصدقاء الفنان الراحل لـ«الوطن» اللحظات الأخيرة في حياة صديقه قائلا: «أزمة قلبية جاله جلطة على القلب الساعة 6 الصبح، واتنقل للمستشفى بس متلحقش».

الرسالة الأخيرة لنجم مسرح مصر الراحل

يذكر أن أحد أصدقاء نجم مسرح مصر روى على «فيسبوك» تفاصيل آخر لقاء جمعهما، قائلا: «إن العين لتدمع والقلب ليحزن أخويا وصديقي والممثل الشاطر محمد بطاوي، كنت لسه بكلمه قبل ما يموت وكان لسه جاي من عند الدكتور، ربنا يرحمك يحبيب قلبي ويجعل مثواك الجنه حرقت قلبنا عليك الطيبين بيروحوا».

حرص «بطاوي» على مشاركة صديقه تفاصيل حياته، وقال له: «كنت عند الدكتور ولسه راجع من شوية وهنام، دعواتك بالشفاء صدري تعبني شوية»، ليرد صديقه قائلا: «ربنا يشفيك ويبعد عنك العين الوحشة، ولو بدخن خف منها شويه»، لينهى كلامه بنفس راضية قائلاً: «ربك يستر».

سبب وفاة نجم مسرح مصر

كانت الأزمة القلبية هي السبب وراء رحيل نجم مسرح مصر، الذي مات في مقتبل العمر ولم يمر سوى وقت قصير على زواجه، فكان موقع «مايو كلينك» سرد أعراض الأزمة القلبية:

- الانهيار المفاجئ.

- توقف النبض.

- توقف التنفس.

- فقدان الوعي.

- شعور بعدم الراحة في الصدر.

- ضيق النفس.

- الضَّعف.

- الخفقان.

- قلة النوم.

- آلام أو عدم ارتياح في منطقة الصدر.

- خفقان القلب.

- سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

- صفير مجهول السبب.

- ضيق النفس.

- فقدان الوعي أو الاقتراب من فقدان الوعي.

- الدوار أو الدوخة.

- قلة النوم.